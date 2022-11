Oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per il fine settimana in corso, oggi sabato 5 novembre e domenica 6 novembre 2022. Cosa consigliano le Stelle secondo il popolare astrologo e volto del piccolo schermo? Non ci resta che scoprire quali sono i segni più fortunati di questo fine settimana in amore, fortuna e lavoro, secondo le previsioni rese note da Leggo.it.

Oroscopo Paolo Fox weekend 5 e 6 novembre 2022: previsioni segni

Ariete: importante fine settimana sul fronte dei sentimenti. La Luna sarà dalla vostra parte e vi porterà fortuna soprattutto in amore. Nel lavoro avrete idee valide sebbene non ci sia più Giove nel segno.

Toro: Venere non sarà particolarmente positiva durante questo weekend. I single non saranno particolarmente favoriti e chi è in coppia potrebbe essere frainteso. Giove sarà favorevole sul fronte lavorativo, ma non tutto sarà scontato a causa di Mercurio opposto.

Gemelli: sentimenti scoppiettanti nelle prossime giornate. La Luna nel segno vi permetterà di essere più vicini al partner. Giove non sempre sarà positivo ma non vi mancheranno le idee e le conoscenze per poter fare comunque un ottimo lavoro.

Cancro: nel weekend ci sarà qualche contrasto nel lavoro. La Luna potrebbe creare qualche malinteso di troppo in amore. Nel lavoro potrebbero arrivare soddisfazioni.

Leone: Luna favorevole risolleva il morale sul fronte dell’amore. Con il partner non tutto è stato ancora messo a posto ma potreste recuperare terreno. Ci sono progetti che richiedono più tempo del previsto.

Vergine: cielo non particolarmente influente ma comunque secondo l’oroscopo di Paolo Fox riuscirete a vivere un rapporto discreto e affiatato. In ambito lavorativo potrete contare su Mercurio.

Bilancia: nel corso del weekend potreste essere più distratti del solito. In amore la Luna è in opposizione e potrebbe allontanarvi dal partner. Sul lavoro siete un pieno di idee.

Scorpione: periodo molto favorevole in amore grazie a Venere. In amore riuscite a dare il meglio se avete delle garanzie.

Sagittario: la Luna in trigono vi farà godere di una bella intesa di coppia ma sarà positiva anche per chi è single. Marte toglie qualche energia nel lavoro, alcuni progetti saranno difficili.

Capricorno: fine settimana tra alti e bassi in amore. Nel lavoro non mancano le belle idee le quali potrebbero rivelarsi vincenti se ben sfruttate.

Acquario: Luna e Venere in contrapposizione non renderanno semplice trovare la giusta sintonia sia per la coppia che per i single. Mercurio potrebbe provocare qualche imprevisto nel lavoro.

Pesci: Venere, Giove e Mercurio dalla vostra parte. Intesa in amore e momenti di grande tenerezza in vista.