Oroscopo Paolo Fox per il weekend di sabato 17 dicembre e domenica 18 dicembre 2022: cosa dicono gli Astri? A svelarlo è stato il noto astrologo, come riportato da Leggo.it. Paolo Fox ha svelato quali sono le previsioni, o meglio indicazioni, relative ai vari segni dello Zodiaco nei vari campi, ovvero amore, fortuna e lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni segni weekend

Ariete: non mancano le ottime idee legate all’ambito lavorativo. Siete pronti all’amore ma dovrete lasciarvi andare. Potrete risolvere alcuni problemi che vi affliggono da tempo.

Toro: ottime opportunità da sfruttare sul lavoro, mentre in amore continuare a portare avanti i vostri piani, superando i sentimenti di nostalgia che permetteranno di farvi godere il tempo piacevolmente con la persona che amate.

Gemelli: nel lavoro potrete riprendere il controllo della vostra vita. In amore saprete come muovervi, ma preparatevi agli imprevisti. Cercare di fare chiarezza sui dubbi che vi portate dietro.

Cancro: nel lavoro non mancheranno i progressi che, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potrebbero portare però a situazioni impreviste. Giornate di sabato e domenica positive per la famiglia. Cercate di avere una comunicazione sincera con il partner.

Leone: le cose nel lavoro potrebbero apparire meno serie di ciò che sembrava. Potrebbe esserci un cambiamento che vi frutterà dal punto di vista economico. Armonia nella vita amorosa.

Vergine: l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di evitare rischi sul piano economico. Potrebbero esserci un po’ di confusione ma troverete la soluzione. In amore fate spazio alle priorità senza aspettare che siano gli altri ad agire.

Bilancia: potrebbero esserci delle spese extra ma Paolo Fox invita a non scoraggiarsi. Non mancano le buone idee sul lavoro da mettere in pratica. Il weekend vi porta a riscoprire l’amore in maniera inaspettata. Se siete tristi non siate impazienti: quello che desiderate arriverà.

Scorpione: i vostri pensieri saranno concreti e attireranno denaro. Sarete in grado di superare gli ostacoli e realizzare progetti di lavoro. Bene l’amore, weekend da vivere in famiglia.

Sagittario: non mancheranno giornate di entusiasmo sul lavoro, avrete notizie favorevoli su un progetto che vi interessa. Da sabato inizia un buon periodo in amore.

Capricorno: un progetto lavorativo andrà a buon fine. Avrete molta energia ed entusiasmo. Cercate di confrontarvi con il partner e di mantenere la calma.

Acquario: nuovi sviluppi positivi in vista nel lavoro e nelle finanze. In amore troverete ciò che state cercando in maniera più semplice del previsto.

Pesci: weekend positivo nel lavoro. In amore vi sentirete attratti da una persona che conoscete da poco, fate attenzione soprattutto se avete una relazione.