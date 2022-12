Siamo ufficialmente entrati nel periodo dell’oroscopo di Paolo Fox per il 2023 e la domanda a questo punto dell’anno è solo una: quali sono le previsioni per i prossimi mesi? Finalmente anche il 2022 stiamo per accantonarlo definitivamente. Per qualcuno sarà stato un anno indimenticabile, per altri tutto il contrario. Ma vediamo subito quali sono le previsioni per tutti i segni dello Zodiaco per quanto riguarda l’amore ed i nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox 2023: amore, le previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox per il 2023 per tutti i segni è arrivato: cosa prevedono le Stelle per il nuovo anno per ciò che concerne l’amore? Il noto astrologo lo ha svelato tra le pagine di DiPiù, scopriamo le prime indicazioni.

Ariete: c’è chi non vuole lasciarsi andare alla passione; previsti nuovi incontri importanti per i single. Le coppie saranno aiutate il prossimo giugno dal transito di Giove.

Toro: a gennaio gli incontri non saranno particolarmente convincenti. Venere sarà dissonante. Il transito di Giove garantisce fertilità.

Gemelli: il mese di aprile sarà molto interessante i nuovi incontri. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il 2023, dal giorno 11 sarà possibile contare sulla presenza di Venere. Una separazione sarà accettata da entrambi i partner.

Cancro: a maggio ci saranno migliori prospettive. Dopo la fine di una storia potrà iniziarne subito una nuova. Alcuni saranno presi dal lavoro, ma l’amore resta in primo piano.

Leone: il transito di Venere potrebbe portare ad agosto ad un amore part-time. Le storie dovranno maturare un po’.

Vergine: il mese di luglio sarà favorevole per i nuovi incontri. I nati del segno potranno organizzare qualcosa di speciale con il partner. Chiarite subito gli inconvenienti.

Bilancia: incontro fatale ad agosto. Nuove opportunità anche per la casa.

Scorpione: secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2023, il mese di febbraio sarà positivo per gli incontri speciali, così come quello di marzo grazie al transito di Saturno. Nuove opportunità anche per la casa.

Sagittario: incontri belli nel mese di febbraio che saranno confermati a marzo. Non mancheranno l’amore e la passione. Massima attenzione alla provocazione, Mercurio è attivo.

Capricorno: alcuni potrebbero pensare a una storia importante. E’ un ottimo momento per dimenticare un torto.

Acquario: a marzo saranno chiamati a darsi da fare negli incontri professionali. La prima parte dell’anno si presenta molto intrigante.

Pesci: alcuni dovranno fare i conti con la famiglia. Meglio darsi da fare in amore. Incontri favoriti ad aprile.