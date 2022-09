L’oroscopo di Paolo Fox per il nuovo weekend in corso, sabato 10 e domenica 11 settembre 2022: cosa dicono le previsioni per tutti i segni dello Zodiaco? Ce lo svela come sempre il noto astrologo, come riportato da Leggo.it: ecco cosa prevedono gli astri in amore, fortuna e lavoro.

Oroscopo Paolo Fox weekend 10-11 settembre 2022: previsioni segni

Ariete: non fatevi spaventare da nuovi legami amorosi nei quali potreste buttarvi; le stelle sono favorevoli, perché non approfittarne?

Toro: non perdete tempo nel rincorrere amori impossibili o il rischio è quello di non ottenere un bel nulla. Weekend di riflessione.

Gemelli: l’oroscopo di Paolo Fox consiglia ai nati del segno di non spendere energie in cose inutili. I single rischiano di restare soli a lungo se non cambiano il proprio punto di vista.

Cancro: evitate le discussioni soprattutto domenica con il partner; anche nella nuova settimana è rischiesta una certa cautela.

Leone: weekend positivo per i sentimenti. Potreste finalmente recuperare dopo un periodo non semplice.

Vergine: durante il weekend dovrete fare attenzione ai rapporti in crisi e giunti ad un punto di non ritorno.

Bilancia: sabato e domenica potrebbe venire a galla una piccola bugia per chi vive in coppia; cercate di gestirla nel migliore dei modi.

Scorpione: per le coppie potrebbero esserci dei chiarimenti durante questo fine settimana. Richiesta massima calma soprattutto domenica.

Sagittario: meglio smussare ogni polemica sul nascere nelle giornate di sabato e domenica.

Capricorno: i single potranno approfittare degli astri grazie ad un oroscopo favorevole per l’amore. Potrebbe risvegliarsi la passionalità.

Acquario: chi ha vissuto giornate di crisi potrà ritrovare un po’ di serenità in queste due giornate.

Pesci: i rapporti in crisi dovranno essere gestiti con la massima cautela.