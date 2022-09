Appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per il weekend di sabato 3 settembre e domenica 4 settembre 2022. Cosa ci dicono gli astri? A svelarcelo ci penserà il noto astrologo volto noto della tv, il quale come sempre fa il resoconto del primo fine settimana del mese. Le previsioni che vi proponiamo di seguito sono tratte da LaNostraTv: ecco cosa dobbiamo aspettarci in campo dei sentimenti, del lavoro e della fortuna in generale.

Oroscopo Paolo Fox weekend 3-4 settembre 2022: previsioni segni

Ariete: possibili controversie in amore. nella giornata di domenica meglio non discutere su questioni poco importanti. Occorre sfoderare la vostra diplomazia.

Toro: cercate di essere meno polemici possibile. Fate attenzione a Venere contraria. Nella giornata di domenica sono richieste energie utili a salvare la coppia.

Gemelli: in amore ci sarà divertimento e passione con il partner, ma fate attenzione domenica a qualche tensione che potrebbe esserci nella coppia.

Cancro: in tanti si sentiranno messi da parte. Occorre tentare nuove strade. Domani sarà possibile sistemare un conto rimasto in sospeso. Fate attenzione a Giove e Mercurio.

Leone: potreste allontanarvi da amici non particolarmente sinceri. Alcune storie potrebbero durare a lungo; una conferma nel lavoro nella giornata di domani soprattutto per chi lavora a chiamata.

Vergine: possibili scontri in amore. Domani torna la passionalità all’interno della coppia ma attenzione al lavoro che tende ad allentare le persone care.

Bilancia: vita di coppia non semplice; qualcuno ha resistito ai colpi più duri. Domenica, Giove sarà in opposizione quindi attenzione alle questioni legali. Meglio trovare delle giuste soluzioni.

Scorpione: le Stelle sono complici solo a metà. Potreste liberarvi di una persona. Domenica meglio evitare polemiche sterili. Da adesso in poi il cielo sarà finalmente ottimo.

Sagittario: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ci sono tensioni da superare; non sono esclusi gli scontri. Domenica le coppie che hanno avuto dei dubbi dovranno parlare.

Capricorno: non tenetevi lontani dalle relazioni. Nella coppia le fondamenta sono solide. Domenica giornata di dubbi in amore. Chi desidera un figlio dovrà prendersi le proprie responsabilità.

Acquario: dovrete dividervi meglio i compiti e vivere più serenamente. Domani ci saranno miglioramenti possibili che andranno avanti per tutta la settimana grazie a Venere.

Pesci: evitate i conflitti soprattutto nel weekend. Desiderate al vostro fianco qualcuno in grado di farvi sognare. Il romanticismo non deve mai mancare.