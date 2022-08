Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 27 e 28 agosto 2022 per tutti i segni dello zodiaco. Cosa consigliano le stelle secondo il noto astrologo in questo caldo fine settimana di fine agosto? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni tratte dal suo Stellare e riportate da LaNostraTv.it. Ecco cosa dobbiamo aspettarci in amore, nel lavoro e in generale nell’ambito della fortuna.

Oroscopo Paolo Fox weekend 27-28 agosto 2022: previsioni segni

Ariete: è possibile vivere a pieno i vostri sentimenti. Il periodo è di rilancio in ambito professionale; domani giornata positiva soprattutto in amore. Soluzioni in arrivo sul lavoro.

Toro: Luna e Sole sono favorevoli in questo fine settimana. Tuttavia è difficile, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, far partire nuovi progetti. Domenica pianeti favorevoli; sentite il bisogno di avere qualche soldo in più in tasca.

Gemelli: iniziate a sentire una certa stanchezza. Sul lavoro non mancano le tensioni. Domenica giornata da prendere con le pinze. Confusione sul lavoro.

Cancro: sul lavoro c’è qualche piccola incomprensione da risolvere. Sul lavoro è rimasto qualcosa in sospeso. Domenica si potrà parlare d’amore con maggiore semplicità. Si può ragionare sulle nuove cose da fare.

Leone: l’oroscopo di Paolo Fox per il weekend prevede grande slancio in amore. Basta essere troppo pessimisti. Domenica giornata di nuove passioni. Sul lavoro non è un periodo difficile.

Vergine: è interessante l’argomento amore. Tuttavia avrete dei problemi burocratici da risolvere al più presto. Domenica giornata agitata ma non mancheranno le agitazioni.

Bilancia: buone novità in amore. Il periodo consente delle svolte; domenica recupero in amore. Domenica non dovrete farvi scavalcare sul lavoro.

Scorpione: in amore va decisamente meglio che nel lavoro dove chi sta vivendo delle difficoltà inizierà a recuperare. Domenica però l’amore tornerà favorito. Finalmente arrivano le risposte sul lavoro che stavate aspettando.

Sagittario: il periodo risulta fertile per trovare l’amore. La Luna è in opposizione, ma domenica andrà meglio. Bisogna farsi scivolare di dosso le cose. Sconsigliate le iniziative azzardate.

Capricorno: la Luna è in ottimo aspetto in questo weekend; potete fare di più sul lavoro. Domenica l’amore vi porterà lontano. Il cielo è favorevole nel lavoro.

Acquario: la Luna non è più in opposizione e dà una mano in amore. Sul lavoro avrete qualche sicurezza in più ma non saprete se continuare o meno in una professione.

Pesci: la Luna è opposta; potrete affrontare una discussione. Avrete poca voglia di lavorare. Domenica giornata strana in amore. Non è escluso un lavoro extra.