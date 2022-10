Primo appuntamento del mese con l’oroscopo di Paolo Fox per il weekend dell’1 ottobre e 2 ottobre 2022. Cosa dicono le Stelle per le prossime due giornate, nell’ambito dell’amore, del lavoro e della fortuna? Non ci resta che dare uno sguardo alle previsioni rese note da Leggo.it per tutti i segni dello zodiaco, svelate dall’esperto di astrologia e volto noto della tv.

Oroscopo Paolo Fox weekend 1 e 2 ottobre 2022: previsioni segni

Ariete: fine settimana non semplice, anche se la giornata di sabato sarà discreta grazie alla Luna. Domenica però, con Luna e Venere in cattivo aspetto non sarete dell’umore giusto per vivere serenamente un rapporto affiatato. Giove vi darà una mano nel lavoro.

Toro: weekend tutto sommato discreto per i sentimenti. Domenica potrebbe essere piacevole in amore grazie alla Luna in trigono. Sul lavoro occorre cogliere le opportunità che capitano.

Gemelli: Luna in opposizione nella prima parte del weekend. Sul piano lavorativo c’è un po’ di confusione ma con Giove, Marte e Saturno favorevoli non dovreste avere grossi problemi.

Cancro: come osserva Paolo Fox nel suo oroscopo, Venere rende faticose le relazioni d’amore. I single dovranno evitare di essere troppo egocentrici. Nel lavoro Mercurio sarà amico ma Giove negativo vi renderà difficile concludere i progetti che avete in mente.

Leone: grandi emozioni nel weekend. Venere apre a nuovi orizzonti e vi spinge a esplorare. Sul lavoro sarete molto produttivi ma non abbiate fretta di portare a termine i vostri progetti.

Vergine: weekend altalenante in amore secondo l’oroscopo di Paolo Fox. La Luna potrebbe influire sull’umore, mentre Mercurio aiuta nel lavoro.

Bilancia: fine settimana gradevole per i sentimenti. Venere sarà romantica, mentre Giove non sarà molto dalla vostra parte.

Scorpione: periodo stabile per i sentimenti e con un’ottima intesa con il partner. Nel lavoro state facendo un ottimo lavoro ma non potrete ancora fermarvi.

Sagittario: ottimo fine settimana per i sentimenti. La giornata di sabato sarà ideale in amore, non prendete troppi rischi nel lavoro.

Capricorno: la Luna è dalla vostra ma domenica potrebbero esserci ancora momenti spiacevoli da gestire. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee, ma se non sono valide meglio non perdere troppo tempo.

Acquario: fine settimana grandioso per i sentimenti. I single potrebbero fare nuove conoscenze. Nel lavoro non vi ferma nessuno.

Pesci: cielo discreto in amore. Concentratevi sul partner nella giornata di domenica. Nel lavoro mettete da parte qualcosa e investite in modo differente il budget a disposizione.