Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per il weekend in corso, sabato 24 settembre e domenica 25 settembre 2022. Cosa dicono gli Astri rispetto all’amore, al lavoro ed in generale alla fortuna per tutti i segni dello Zodiaco? Non ci resta che scoprirlo grazie alle previsioni rese note dal noto astrologo e volto amato dalla tv e riprese dal portale Leggo.it.

Oroscopo Paolo Fox weekend 24-25 settembre 2022: previsioni segni

Ariete: Venere neutrale potrebbe permettere ai nati del segno di ritrovare l’amore in questo fine settimana. Cercate di ridurre le tensioni nel lavoro per qualsiasi cosa.

Toro: fase di recupero grazie a Luna e Venere che potrebbe richiedere un rinnovamento. Non vanno sottovalutate le nuove proposte di lavoro. Ci vuole un po’ di coraggio.

Gemelli: ultimi colpi di coda di uno strano periodo che vi ha messi alla prova. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia estrema calma soprattutto nella giornata di sabato.

Cancro: nel fine settimana le coppie che hanno vissuto una profonda crisi possono finalmente parlare grazie a Venere favorevole. Ci sono dei problemi economici da affrontare anche se sul lavoro non ci sono molte possibilità di scelta.

Leone: Venere attiva nel weekend e questo potrebbe portare ad avere nuovamente una bella stabilità economica e lavorativa ma fate attenzione alle discussioni col capo.

Vergine: Luna nel segno e Vergine favorevole portano fortuna in amore. Sul lavoro è richiesta fedeltà.

Bilancia: nuovi incontri in amore grazie a Sole in transito. Tante cose da fare ed organizzare in questo fine settimana.

Scorpione: nel weekend inizia una fase favorevole grazie a Luna e Venere. E’ richiesto grande impegno nel lavoro ma alla fine tutti i vostri sacrifici saranno ampiamente ripagati.

Sagittario: se in amore c’è qualcosa che non va potrete mettere fine ad una storia d’amore. Nel lavoro arrivano buone idee e proposte da non sottovalutare.

Capricorno: Stelle favorevoli in questo weekend e sensazione di benessere. Problemi sul lavoro da risolvere ma il periodo è in generale molto stimolante.

Acquario: non mancano le occasioni ma occorre fare attenzione ai conflitti. Le stelle consigliano di non fare troppe cose tutte insieme.

Pesci: sabato sarà una giornata un po’ sottotono. Ripensamenti in amore durante il fine settimana. Non sono da escludere delle novità nel lavoro.