Oroscopo Paolo Fox weekend 17-18 settembre 2022: previsioni segni

Oroscopo Paolo Fox, weekend 17-18 settembre 2022: previsioni per tutti segni

E’ arrivato il momento dell’oroscopo di Paolo Fox per il week end di sabato 17 e domenica 18 settembre 2022: cosa dicono gli astri per i vari segni dello Zodiaco? Ce lo svelano le previsioni del noto astrologo, tratte da Leggo.it e relative alle prossime due giornate, con riferimento all’amore, al lavoro e più in generale alla fortuna.

Ariete: la Luna sarà favorevole per l’amore in queste giornate ma bisogna stare attenti a non fare passi falsi. Sabato fate attenzione alle distrazioni e se potete concedetevi una pausa dal lavoro.

Toro: in questo weekend, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, vale la pena fare chiarezza in amore; sabato Venere continuerà il suo transito favorevole. Il lavoro è protetto da Giove, ma la situazione economica richiede attenzione.

Gemelli: c’è bisogno di libertà ed indipendenza. Il momento è positivo per chi intende raggiungere i propri obiettivi. Nella giornata di sabato è richiesta chiarezza in amore.

Cancro: nel fine settimana potrebbero nascere intriganti storie d’amore. Sul lavoro c’è chi potrebbe avere un cambio di rotta.

Leone: la Luna non è più contraria; nella giornata di sabato potreste fare nuove conoscenze. Giornate promettenti in ambito lavorativo, mentre c’è chi dovrà affrontare discorsi importanti.

Vergine: c’è un po’ di suscettibilità in amore. Sul lavoro ci saranno molte cose da mettere al loro posto e la fatica si farà sentire.

Bilancia: recupero in amore. Si potranno finalmente trovare delle soluzioni. Sul piano professionale non mancheranno le responsabilità. Saranno richieste delle scelte particolari.

Scorpione: la Luna non è più opposta nel fine settimana. I nuovi lavori potrebbero provocare un po’ di ansia, meglio agire con le giuste persone. Sabato giornata interessante per gli incontri.

Sagittario: in amore ci saranno da affrontare delle tensioni a causa di una Luna opposta. C’è un bel po’ di stress e troppe situazioni da analizzare.

Capricorno: sabato e domenica l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di prendere le cose con calma. Periodo di forte riflessione nel lavoro. Venere è favorevole ed aiuterà nei progetti.

Acquario: sembra esserci qualcosa di positivo in vista. Nella giornata di sabato sarà possibile vivere un po’ di agitazione in ambito amoroso. C’è qualcosa da rivedere in amore.

Pesci: siete in attesa che una vostra richiesta sia esaudita ma dovrete attendere. Nel fine settimana potreste dover gestire delle situazione sentimentali complesse. Attività pratica a rilento.