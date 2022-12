Oroscopo Paolo Fox Natale 2022 e 2023: le previsioni per tutti i segni

Oroscopo Paolo Fox Natale 2022: quali sono le previsioni del noto astrologo per tutti i segni dello Zodiaco in vista delle feste natalizie? Il voto televisivo ed esperto di Astri ha svelato le sue indicazioni con i relativi consigli relativi alla settimana che precede il Natale 2022 tra le pagine del settimanale DiPiù Tv. Quali sono i segni più fortunati?

Ariete: le coppie in questo Natale potrebbero vivere qualche pensiero di troppo, probabilmente legato ai soldi, alla famiglia in generale o a dubbi sui figli.

Toro: queste ultime giornate dell’anno vi imporranno di pensare a cosa fare nel lavoro nel 2023. Il prossimo anno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sono previste belle sorprese soprattutto nel periodo della primavera.

Gemelli: nel settore del lavoro fino a poco tempo fa non sono mancati problemi ma dopo le feste le cose inizieranno a migliorare e da gennaio tutto andrà per il verso giusto.

Cancro: se in amore ci sono state distanze e problemi, bisogna recuperare il tempo perso. Questo vi permetterà di trascorrere il Natale con qualche sorriso in più.

Leone: c’è grande volontà di ricucire uno strappo in amore. Tutto ovviamente dipenderà dal tipo di rapporto che si sta vivendo con il proprio partner.

Vergine: nella vita di coppia c’è la possibilità di recuperare il terreno secondo l’oroscopo di Paolo Fox, grazie proprio all’aria del Natale 2022 che renderà tutti più buoni.

Bilancia: i single potrebbero trascorrere le feste di Natale in modo diverso rispetto al passato, mentre le coppie potrebbero vivere momenti di discussione e incertezze. Proprio in questi giorni sarà possibile capire se ci sono o meno delle soluzioni.

Scorpione: le giornate subito dopo il Natale, quindi quelle di fine dicembre, saranno molto importanti per le intuizioni che saranno utili per programmare un buon 2023 nel lavoro.

Sagittario: il Natale potrebbe rappresentare un’occasione di riavvicinamento per le coppie che devono ritrovare un po’ di intimità.

Capricorno: i single entro Natale potrebbero ricevere un dono inaspettato, come un bacio, una carezza o semplicemente una conferma.

Acquario: la settimana di Natale sarà molto interessante per chi intende fare progetti di lavoro in vista del 2023.

Pesci: a Natale non è escluso l’arrivo di un bacio in più per i single, mentre le coppie proprio nei giorni di festa dovrebbero addolcire gli animi.