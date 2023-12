Oroscopo Paolo Fox 2024, previsioni e grafici: Ariete, Toro, Gemelli

E’ giunto il momento tanto atteso: l‘oroscopo di Paolo Fox 2024 con i grafici e le previsioni. Cosa riserva il nuovo anno? Quali segni saranno più e meno fortunati? Il rinomato astrologo ha condiviso le sue previsioni durante l’abituale speciale di fine anno nel programma “I Fatti Vostri” su Rai2. Di seguito, l’oroscopo per i primi tre segni zodiacali, accompagnato dai relativi grafici: Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo 2024 Ariete

Nessun pianeta si opporrà, eliminando potenziali ostacoli. Tuttavia, l’impavido segno dell’Ariete è sempre incline a sfidare il destino, ad assumersi rischi. Quindi, la direzione da prendere dipenderà dalle vostre intenzioni, che si tratti di matrimonio o convivenza. Se avete progetti significativi da pianificare, non esitate: i primi mesi dell’anno saranno cruciali.

Nutrirete un desiderio ardente di movimento, di stringere nuove amicizie e di stabilire punti fermi nell’amore. Aprile si prospetta come un mese decisivo, con Venere che influenzerà il vostro segno. Da aprile a giugno, avrete l’opportunità di rinnovare legami amorosi o di considerare l’arrivo di un nuovo membro nella famiglia. Le relazioni professionali saranno altrettanto rilevanti. La prima metà dell’anno sarà preziosa per pianificare quanto si svilupperà nella seconda metà. A partire da giugno, Giove porterà buone fortune, con picchi di successo in aprile e giugno. Attendetevi novità entusiasmanti.

Toro, oroscopo Paolo Fox 2024

Prossimamente Giove si troverà nel vostro segno e Saturno vi sarà favorevole. I nativi del Toro sentiranno una forte spinta a intraprendere nuove iniziative e a portarle avanti, tuttavia, dovranno farlo considerando il limite di tempo. È consigliabile chiarire gli obiettivi entro la primavera, specialmente per quanto riguarda eventuali questioni economiche o controversie in sospeso. Coloro che desiderano consolidare il proprio ruolo o rinnovare accordi dovrebbero agire entro maggio.

La seconda metà dell’anno non si prospetta difficile, ma sarà necessario prevedere alcune precauzioni, soprattutto nelle relazioni personali. Il mese di maggio sarà cruciale grazie all’influenza di Venere, mentre luglio potrebbe portare fastidi da parte di coloro che non sono stati attenti o gentili con voi. Per quanto riguarda la sfera professionale, la metà dell’anno sarà caratterizzata da decisioni importanti, anche dal punto di vista contrattuale. I mesi di marzo, luglio e novembre saranno particolarmente significativi.

L’oroscopo 2024 dei Gemelli secondo Paolo Fox

Chiudiamo la prima carrellata di previsioni e grafici con l’oroscopo di Paolo Fox 2024 per il segno dei Gemelli: le stelle imporranno una decisione di rilievo anche sotto l’aspetto professionale. Risulterà cruciale esaminare la solidità di determinati legami. Giove, a partire da giugno, attraverserà il segno, subendo una leggera influenza da parte di Saturno. Alcune scelte lavorative comporteranno conseguenze significative, richiedendo chiarezza da parte vostra.

La primavera potrebbe essere il terreno fertile per la nascita di connessioni più profonde. Per i Gemelli, il periodo tra giugno e luglio si preannuncia particolarmente favorevole, non solo dal punto di vista professionale ma anche per quanto riguarda i sentimenti, ideale per coloro che desiderano sposarsi o convivere. L’autunno, al contrario, si rivelerà atipico sul fronte lavorativo, ma non mancheranno opportunità di intraprendere nuove strade o di abbandonare un’idea a favore di un’altra.

