Oroscopo Paolo Fox, come sarà il 2024? Le previsioni per tutti i segni

Come sarà il 2024 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il noto astrologo e volto televisivo, ha già da tempo stilato le previsioni per tutti i segni, indicando per ciascuno i suoi consigli in merito all’amore, al lavoro ed in generale alla fortuna. Quali saranno i segni che faticheranno di più? Vediamo di seguito cosa dicono le stelle per il nuovo anno.

Oroscopo Paolo Fox 2024: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

ARIETE: Nel corso del prossimo anno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2024 l’amore assumerà un ruolo di grande rilevanza e si potrà fare affidamento su nuovi incontri. I ritorni di fiamma e le emozioni positive saranno particolarmente favoriti. Gennaio potrebbe presentare alcune tensioni nel contesto professionale.

TORO: La congiuntura astrale legata all’amore si prospetta molto positiva verso la fine di gennaio. Incontri favorevoli daranno continuità all’onda positiva iniziata nel 2023. Si prevedono novità interessanti per quanto riguarda il lavoro.

GEMELLI: Si avverte una mancanza di fiducia generale, rendendo difficile innamorarsi di nuovo. Tuttavia, da fine maggio in poi, le stelle si mostreranno propizie. Un periodo di scelte decisive “dentro o fuori”. Per quanto riguarda il lavoro, la prima parte dell’anno procederà a passo lento.

CANCRO: Gennaio potrebbe portare qualche incertezza nella sfera sentimentale, ma non sono previste stelle polemiche. Incontri positivi saranno favoriti a luglio, mentre aprile rappresenterà un mese delicato per l’ambito lavorativo.

Paolo Fox, previsioni per il 2024: oroscopo per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

LEONE: Nei primi mesi del nuovo anno, Venere proteggerà le relazioni senza grandi ostacoli da superare. A marzo, incontri positivi e tensioni che si attenueranno alla fine di febbraio.

VERGINE: I nati sotto questo segno cercano sempre attenzioni in amore. Febbraio promette buone speranze amorose, mentre i nuovi incontri saranno favoriti a maggio. Per quanto riguarda il lavoro, aprile vedrà Marte in opposizione.

BILANCIA: In amore, possono contare su una Venere favorevole, e le coppie recenti godranno di idee brillanti. Anche le coppie in crisi ritroveranno stabilità. Purtroppo, per i primi mesi, non emergono sviluppi concreti nel lavoro, ma ad agosto, vendite e acquisti saranno favoriti.

SCORPIONE: Febbraio si presenta incerto per quanto riguarda l’amore, con i single che potrebbero non dichiararsi subito. A marzo, la vita professionale richiederà maggiore sicurezza.

Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci: Oroscopo 2020 di Paolo Fox

SAGITTARIO: A gennaio, come rammenta l’oroscopo di Paolo Fox 2024, Venere risplenderà, dando inizio a un periodo di amore al massimo. Attenzione alla noia, poiché a volte si pronunciano parole inopportune. Mercurio sarà in un ottimo aspetto. Sarà fondamentale compiere i giusti passi con Giove favorevole.

CAPRICORNO: Coloro che hanno attraversato una separazione farebbero bene a ponderare attentamente prima di immergersi nuovamente nel mondo degli affetti o aspettare ancora un po’. A luglio, prestare attenzione nei rapporti con persone distanti. Giove sarà favorevole per quanto riguarda il lavoro.

ACQUARIO: Le relazioni che nascono nel mese di febbraio saranno determinanti per il futuro. Le domeniche di marzo si preannunciano intriganti, e non mancano buone idee da sfruttare sul fronte lavorativo.

PESCI: Anche l’amore più saldo potrebbe essere messo alla prova. Incontri e riunioni cruciali sono previsti nel mese di marzo. Almeno febbraio offrirà garanzie più solide nella sfera professionale.