Oroscopo 2023, segno per segno. Questa volta, dopo le previsioni accurate di Paolo Fox, ci occupiamo delle stelle di Simon & The Stars che nel suo ultimo libro (“Oroscopo 2023, il giro dell’anno in 12 tappe”, scritto con Claudio Roe per Rizzoli) ha tracciato i contorni di ciò che accadrà il prossimo anno per tutti i segni zodiacali.

ARIETE – Nel 2023 l’ariete torna a fare l’Ariete. Ritrova la capacità di osare e buttarsi a capofitto nelle novità per cogliere al volo le occasioni. Nella prima metà dell’anno ci saranno moltissime chance che daranno il via a un cambiamento radicale di lavoro, di città, di stile di vita. Per molti arriva il momento del coraggio: lasciare un’occupazione che non si è davvero scelto e mettersi in proprio. Mentre a giugno ci saranno grandi possibilità di realizzare i sogni d’amore più romantici. La lunga sosta di Venere a favore farà innamorare e, chissà mai, procreare.

TORO – Da marzo Saturno molla le ostilità dopo quasi tre anni e torna a favore. Il Toro si libera di una serie di insicurezze, zavorre e difficoltà economiche. Ma il 2023 decolla da maggio, quando arriva Giove, il pianeta delle grandi opportunità. Ed ecco che se di recente i nati sotto il segno hanno fatto un cambiamento importante, ora finalmente si stabilizzano e cominciano a guadagnare. Se invece il cambiamento era solo nelle intenzioni la tarda primavera offre l’occasione giusta, anche grazie a nuove conoscenze o collaborazioni. Buone notizie anche per chi cerca o vuole cambiare casa.

GEMELLI – Ecco un anno importante ma anche molto impegnativo. Può essere l’anno del salto di qualità in grande stile: una promozione sul lavoro, un ruolo più importante, un‘attività in proprio, un sì all’altare o un figlio. È un giro di boa che rende più “adulti”. Cresce il prestigio ma crescono anche le responsabilità. Allo stesso tempo il 2023 segna una resa dei conti per tutte le situazioni che non girano, sia in amore che sul lavoro. O si trova una soluzione o si chiude. Qualcuno si prepara a prendere il largo, puntando verso un’altra città se non addirittura all’estero. Bellissimo il mese di aprile per l’amore, ma anche l’estate è piena di incontri.

CANCRO – Nel nuovo anno il Cancro alza la testa. Torna a credere in se stesso senza chiedere agli altri la misura del proprio valore. E questo cambia tutto, perché si libera di tutti quei rapporti penalizzanti sul lavoro e in amore accettati in passato solo per paura di non poterne fare a meno. I primi quattro mesi sono ancora un po’ impegnativi, probabilmente ci sono alcune scelte da fare e decisioni da prendere. O un esame da sostenere per chiarire le prospettive future del lavoro. Da maggio Giove torna a favore ed è la svolta che porta le conferme attese. Febbraio e maggio sono mesi top per l’amore.

LEONE – Nel nuovo anno il Leone torna a ruggire di gioia dopo tre anni di grugniti scontenti in un 2023 che gli restituisce il protagonismo. Dal 2020 l’opposizione di Saturno l’ha relegato in un angolo, sottoposto a continui compromessi. In certi casi, si è sentito bloccato in un vecchio ruolo stretto. Nel 2023 il Leone spezza le sbarre della gabbia e può concedersi un cambio di ruolo, di contratto, in certi casi persino di città. L’importante è muoversi entro maggio perché la seconda metà dell’anno premia più il consolidamento che le novità. In amore il momento è di rinascita per i single e per chi è in crisi.

VERGINE – Per la Vergine il 2023 è un anno di scelte e di decisioni importanti: mantenere la rotta o cambiare? Partire o restare? Sposarsi o fare scelte diverse di cuore? Tutto è in revisione e non sempre è facile rimontare la propria vita in maniera diversa. Ma è anche il primo anno in cui rimettere la felicità al centro. Altro tema dell’anno è definire meglio i rapporti. Sia sul lavoro, rivedendo un ruolo o un contratto. Sia in amore, mettendo in regola una relazione con il matrimonio.

BILANCIA – Per la Bilancia nel nuovo anno arriva il momento di entrare in scena dopo anni trascorsi dietro le quinte, per assumere una posizione centrale sul lavoro o in famiglia. Decisiva la prima metà dell’anno: molte le occasioni e le sfide che spingono a mettersi in prima linea. È l’apice di un lungo processo di preparazione che hanno scandito la costruzione di una maggiore indipendenza economica, lavorativa, decisionale per tentare un sorpasso. Qualcuno debutterà in un nuovo ruolo, gestirà maggiori responsabilità o si metterà in proprio. Riprende quota anche l’amore, l’estate dona ai single un’esplosione di nuove conoscenze.

SCORPIONE – Lo Scorpione ha trascorso gli ultimi tre anni un po’ come un viandante senza fissa dimora. Molti hanno cambiato casa, si sono trasferiti, hanno fatto la spola tra due città per ragioni di lavoro o per una storia a distanza, oppure hanno avuto continue questioni da risolvere legate alla casa o alla famiglia. Ora si sentono sradicati. Ma il dono del 2023 per loro è di mettere nuove radici, trovare un luogo da chiamare “casa”. Sul lavoro e nelle relazioni. Anno di grande romanticismo per chi cerca un nuovo amore o per allargare la famiglia con un bebè.

SAGITTARIO – Il motto del Sagittario per il 2023 è comandare. È l’anno in cui ci si riappropria degli spazi abitativi, lavorativi, decisionali usurpati negli anni passati, prendendosi in molti casi una bella rivincita (anche di tipo legale). Marzo è il mese più importante dell’anno, quello delle prese di posizione. Qualcuno potrebbe dare un ultimatum sul lavoro o in coppia. Qualcun altro mettere un punto, in estate, per ripartire da nuove basi. Per i più giovani può essere l’anno della conquista di una prima indipendenza fuori dal recinto della famiglia.

CAPRICORNO – Il Capricorno entra nel nuovo anno chiedendosi: “Ma chi me lo fa fare di scegliere sempre la strada più difficile?”. Allenta un po’ l’ambizione/tensione degli anni passati dedicandosi a qualcosa meno ambizioso che però può crescere nel tempo. La prima parte dell’anno è un po’ più faticosa. C’è da assestarsi in una nuova realtà e da lottare per firmare un accordo e ottenere qualcosa in più sul lavoro. Da maggio, con Giove e Saturno a favore, il successo è garantito. Luglio e agosto sono i mesi top per il cuore dei single.

ACQUARIO – Nel nuovo anno l’Acquario fa la rivoluzione. Saltano i tappi di tutto ciò che negli anni passati ha accettato per paura di deludere le aspettative degli altri o di fare un cambiamento e poi pentirsene. Grandi lavori di ristrutturazione in casa, sul lavoro, più astrattamente, nelle fondamenta della vita, dettati dal desiderio di buttar via ciò che è di troppo e fare spazio al nuovo. Va ristrutturato anche il rapporto di coppia? In estate la lunga sosta di Venere in opposizione porta a revisionare molte relazioni. Per molte coppie (anche clandestine) è il momento di prendere una posizione chiara: o dentro, o fuori. O tutto, o niente. Strade separate o matrimonio?

PESCI – I Pesci sbarcano in una nuova vita dopo dieci anni trascorsi in un limbo, come nella “zona transiti” di un aeroporto. Tanto c’è voluto per avere le carte in regola, per prepararsi a cominciare qualcosa di nuovo o per lasciarsi alle spalle alcune zavorre. Ripartono col piede giusto, arrivano alla meta per restarci. Tutto ciò che deve fare è sfruttare i primi mesi dell’anno per schiarirsi le idee. Sul lavoro chi ha cambiato negli ultimi anni può cambiare ancora. Ma in via definitiva. A maggio è prevista la firma di un importante accordo ma non solo. In amore qualcuno può perdere la testa per una nuova persona. E non solo tra i single.

