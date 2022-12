L’oroscopo 2023 di Paolo Fox per gli ultimi quattro segni dello Zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Le previsioni per il nuovo anno in ambito lavorativo, così come in amore e in generale nell’ambito della fortuna potrete leggerle a seguire. Ce lo svela come da tradizione l’esperto di astri e noto e affidabile volto televisivo al quale fanno riferimento milioni di appassionati.

Oroscopo 2023 di Paolo Fox: previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni dell’oroscopo 2023 di Paolo Fox sarà possibile trovarle in modo dettagliato, mese per mese, nel nuovo libro dal titolo “Paolo Fox l’Oroscopo 2023”, in cui l’astrologo, ogni anno, anticipa ciò che accadrà nei prossimi 12 mesi. Scopriamo i consigli astrologici per il 2023 anticipati da Il Fatto Quotidiano online.

Sagittario: è il momento della passione. Grandi passioni in arrivo a gennaio. Il desiderio di avventura è molto forte, c’è la possibilità che inizi una relazione “extra”, di quelle che vanno oltre il legame quotidiano. C’è una nuova grinta che spinge ad assumere maggiori responsabilità ma anche maggiori rischi. Molte occasioni nasceranno proprio verso la fine del mese: tenete d’occhio il giorno 22 quando sarà possibile vivere emozioni travolgenti. Sul lavoro Giove inizia un bel transito portando diverse novità. Chi desidera mettersi in gioco non mancheranno le occasioni propizie.

Capricorno: arriva il tempo della pazienza. L’amore assume una certa importanza. Da marzo Saturno sarà favorevole e poi arriverà un bel transito di Giove: se ci sono state nei mesi precedenti delle incomprensioni con il partner non bisogna perdere la pazienza. E’ necessario mostrarsi più tolleranti e non mettere i sentimenti in sordina a causa del troppo lavoro. A proposito di quest’ultimo, sono possibili interessanti cambiamenti. Così bisogna guardare al futuro con ottimismo. Marte e Mercurio da agosto saranno in ottimo aspetto.

Acquario: i nati saranno irrequieti. Marte e Venere nel 2023 saranno in ottimo aspetto, anche se agitazione e insofferenza non mancheranno. Nella parte centrale di gennaio via libera alla passione. Sia nelle conferme in arrivo per le relazioni stabili, sia per i nuovi sentimenti che troveranno terreno fertile per attecchire. A maggio la passionalità sarà alle stelle. Sul lavoro si è in cerca di nuovi orizzonti. La svolta è prevista nel mese di giugno secondo l’oroscopo 2023 di Paolo Fox.

Pesci: i nati saranno frizzanti. Le coppie nel 2023 sono più forti del solito. Finalmente se ne vanno le preoccupazioni in amore e chi è solo da tempo deve iniziare a guardarsi attorno. Le risposte sono in arrivo già da gennaio. Frizzanti le sorprese in arrivo nel mese di marzo. Sul lavoro il transito di Giove conferisce protezione. Va sfruttata la creatività per far decollare un nuovo e importante progetto. E nel mese di maggio è in arrivo un’interessante proposta dove le occasioni per mettersi in gioco non mancheranno.