Oroscopo 2023 di Paolo Fox: previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Le previsioni dell’oroscopo 2023 di Paolo Fox sarà possibile leggerle integralmente nel nuovo libro dal titolo “Paolo Fox l’Oroscopo 2023”, in cui l’astrologo, come ogni anno, anticipa quello che accadrà nei prossimi 12 mesi. Ecco quali sono i consigli per il 2023 anticipati da Il Fatto Quotidiano online.

Leone: indecisione in atto. Da febbraio in poi Venere non sarà più opposta e questo rappresenta un segnale positivo per l’amore. I sentimenti si risvegliano e anche le coppie che si erano allontanate potranno ritrovarsi. E’ un periodo così frizzante dal punto di vista delle avventure che ci sarà addirittura chi avrà l’imbarazzo della scelta: dovrà decidere tra più storie. Sul lavoro non manca la voglia di fare ma ci sono dei problemi a livello contrattuale da risolvere. Giove è dissonante e così anche se il desiderio di cambiare è forte rimane una certa incertezza per il futuro.

Vergine: Paolo Fox nel suo oroscopo invita alla prudenza. Venere e Marte saranno contrari a febbraio e questo è sintomo di qualche tensione di troppo in amore. Le coppie che sono insieme da molto tempo potrebbero risentire maggiormente di problemi e contrattempi che uno dei due partner, o entrambi, riversano sulla coppia. I nodi verranno al pettine, ma le stelle indicano che sarà possibile fare chiarezza. Sul lavoro il transito di Saturno sarà bilanciato da quello di Giove. Prima di lasciare il certo per l’incerto è il caso di pensarci bene e non prendere decisioni avventate.

Bilancia: tempo di rilanci. A giugno Giove non sarà più in opposizione. In amore la situazione vedrà un parziale miglioramento. In generale aumentano le opportunità di allargare la propria cerchia e questo permetterà di mettere da parte qualche problema, anche di carattere finanziario, che prima creava qualche preoccupazione. Le novità non mancheranno sul lavoro: i primi mesi dell’anno partono tra segnali positivi e le buone notizie sono in arrivo anche nel mese di maggio.

Scorpione: premiata l’umiltà. Inizio dell’anno un po’ insidioso. Meglio evitare le complicazioni e non assumere atteggiamenti orgogliosi. Nel nuovo anno sarà possibile mettere da parte alcune tensioni nel rapporto con il partner. Ma se la situazione è ormai esaurita si può decidere di tagliare i rami secchi, e farà sentire più liberi e proiettati verso altre persone. Basta rimuginare sul passato: bisogna abbandonarsi ai sentimenti. Sul lavoro il desiderio di cambiare è affiorato da tempo ma bisogna fare attenzione ai passi avventati. C’è in arrivo una chiamata, annuncia un nuovo contratto, ma bisogna essere prudenti.