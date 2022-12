L’oroscopo 2023 di Paolo Fox per i primi quattro segni dello Zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Quali sono le previsioni su amore, fortuna e lavoro per i prossimi 12 mesi del nuovo anno? A svelarcelo anche questo anno è l’esperto di astri e volto televisivo al quale si affidano milioni di italiani.

Oroscopo 2023 di Paolo Fox: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Le previsioni dell’oroscopo 2023 di Paolo Fox sono contenute nel suo nuovo libro dal titolo “Paolo Fox l’Oroscopo 2023”, nel quale l’astrologo anticipa quello che accadrà nel nuovo anno. Scopriamo i primi consigli per i prossimi mesi, anticipati da Il Fatto Quotidiano online.

Ariete: progetti in vista per i nati sotto questo segno. L’amore comanda, ma dev’essere amore vero. Alcune coppie potranno decidere di sposarsi coronando il loro sogno. Ma i rapporti che stanno in piedi per miracolo cadranno. Le stelle sono propizie anche per chi sta cercando un nuovo amore. Dopo gennaio l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di allargare le proprie conoscenze. Nel lavoro favoriti i nuovi progetti. Desiderate fortemente una rivincita rispetto al passato ed in tanti saranno pronti a rimettersi in gioco.

Toro: c’è aria di recupero. Dopo un periodo non semplice, marzo sarà un mese di forte recupero; dal 16 marzo grazie a Venere nel segno l’amore tornerà protagonista ed è forte la voglia di rimettersi in gioco, soprattutto se sei single da tempo. Maggio sarà un mese favorevole per gli incontri. Fase decisiva per chi intende sposarsi. Nel lavoro i cambiamenti non tarderanno ad arrivare anche se molto dipende dal tipo di attività che si sta svolgendo ma sono possibili improvvisi scatti in avanti.

Gemelli: chiarimenti in vista. La prima fase dell’anno riserva qualche insidia. Nel mese di febbraio le stelle saranno conflittuali e un chiarimento sarà necessario in primavera. Saranno questioni di soldi o di lavoro a tenervi impegnati e questo vi farà mettere in secondo piano i sentimenti. Per i single si apre un periodo interessante che raggiungerà il culmine a marzo ma chi invece è rimasto scottato da una precedente relazione, opterà per legami part time. Sul lavoro bisogna andare avanti senza troppe ansie per il futuro. Anche se il desiderio di cambiare è forte, è meglio non fare passi avventati.

Cancro: amore in arrivo. Novità in vista a febbraio, con Venere positiva e i cuori solitari aiutati da Mercurio. Giove rimane in posizione contraria ma per poco. All’inizio di febbraio il positivo transito di Venere regala emozioni sincere. Sono molto favoriti i giovani alle prime esperienze amorose. In caso di separazione ci saranno questioni di soldi e di burocrazia da controllare e i mesi di marzo ed aprile regaleranno soluzioni. Sul lavoro, se si è giovani e si sta cercando un primo impiego, vanno colte al volo le opportunità. Buone prospettive per coloro che lavorano a chiamata.