L’oroscopo 2023 di Branko per i segni di Cancro, Leone e Vergine. Quali sono le previsioni per i tre segni per i prossimi mesi del nuovo anno nel campo del lavoro, della salute e della fortuna in generale? Scopriamolo nelle anticipazioni pubblicate tra le pagine di Chi e contenute nel Calendario Astrologico 2023 del noto astrologo.

Oroscopo 2023 di Branko: previsioni Cancro, Leone e Vergine

Cancro: il 2023 vi accoglie con la Luna affettuosa e affidabile. L’energia fisica scarseggia. Tutto cambia da febbraio: ora potrete combattere per i vostri obiettivi, seguite con fiducia il vostro intuito. In ambito personale riuscirete a comunicare con maggiore facilità sia con i figli che con il partner. A marzo il vostro 2023 cambierà radicalmente, come anticipa Branko nel suo oroscopo. Ad aprile l’ambito più promettente sarà quello professionale ma a Pasqua splenderà una bellissima luna anche nell’amore che promette felicità.

Il mese della riscossa per i nati del Cancro sarà però maggio: ci sono prospettive di nuove imprese da mettere in piedi con amici o persone conosciute da poco. Forma fisica in netta ripresa. L’amore a giugno sarà fantastico, stimolante e malizioso. Bel cielo per le entrate. Nessun disturbo in vista nel cielo di luglio e di agosto, che sarà allegro e vivace. Soprattutto ad agosto non mancherà la voglia di amare. I primi di novembre sono giorni ideali per innamorarvi, fare un passo importante nelle relazioni o mettere in cantiere un figlio. Stelle buone anche alla fine del 2023.

Leone: il 2023 secondo l’oroscopo di Branko inizia con una bella spinta dei pianeti che sollecitano soprattutto l’ambito professionale. Marzo sarà un mese di forti cambiamenti. L’amore è luminoso nella prima parte del mese. Con l’arrivare dell’estate il vostro cielo di scalda e tornerete a sentirvi amati. Un effetto che andrà avanti per alcuni mesi, con Venere che insisterà nel vostro cielo anche in pieno agosto.

Se avete degli affari in sospeso, muovetevi all’inizio di ottobre. Per quanto riguarda la salute, meglio tenere sotto controllo la pressione sanguigna e i livelli di stress. Maretta in famiglia nel mese di novembre ma l’anno si concluderà in bellezza.

Vergine: il 2023 vi accoglierà con una magnifica Luna che vi parla di luoghi lontani. Il mese di febbraio sarà caratterizzato da una luna nervosa in amore. Fortunatamente alla fine del mese però Venere diventa più calda ed intuitiva. Fate attenzione al nervosismo ed al troppo stress. A marzo vi attende una piacevole novità grazie a Marte che permetterà un importante recupero.

Ad aprile il pensiero di un trasferimento potrebbe mettere in crisi qualche coppia. Anche il mese di maggio sarà particolarmente cruciale. Dopo tante fatiche un aiuto potente vi rimette in carreggiata. Mese di giugno movimentato. I primi 10 giorni andranno sfruttati al massimo per quel che concerne l’amore.

I primi giorni di luglio saranno molto produttivi nel lavoro, cercate quindi di fissare appuntamenti ed impegni in questo periodo dell’anno, come consiglia l’oroscopo 2023 di Branko. Settembre sarà il periodo più fortunato per il lavoro. Cielo particolarmente concreto ad ottobre e che prosegue anche nei primi dieci giorni di novembre. A dicembre stelle un po’ nervose ma la Luna illuminerà la fine dell’anno.