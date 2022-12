Dopo l’oroscopo di Paolo Fox e quello di Simon & The Stars è arrivato il turno dell’oroscopo 2023 di Branko. Il noto astrologo e volto televisivo ha inserito le previsioni per i prossimi mesi relative a tutti i segni nel suo Calendario Astrologico 2023. Tra le pagine del settimanale Chi, intanto, ha anticipato ciò che accadrà nel nuovo anno: ecco le previsioni per i primi tre segni, Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo 2023 di Branko: previsioni Ariete, Toro, Gemelli

Ariete: si parte con il botto. Grande successo sin dal mese di gennaio anche in amore grazie a Venere in ottima posizione. Amore, passione e fortuna: nessuno potrà fermarvi. La situazione pratica però sarà meno limpida poichè sarete poco lucidi. Le cose andranno meglio da metà febbraio, anche se il mese cruciale sarà quello di marzo 2023. Ci sarà unba spinta al rinnovamento.

Significativi cambiamenti astrali si registreranno anche nel mese di aprile grazie a Mercurio che, secondo l’oroscopo di Branko, porterà idee, senso pratico e capacità di convincimento. Stelle positive per quasi tutto il mese di giugno grazie anche all’ottima salute. Vita sentimentale particolarmente vivace nel mese di luglio, ma dopo l’estate l’attività pratica torna a pieno ritmo. Cresce il desiderio di mettersi in proprio. La fine dell’anno apparte positiva. Le stelle di fine anno sono ideali per andare lontano.

Toro: secondo l’oroscopo di Branko, per voi il 2023 sarà l’anno della svolta. Da metà maggio arriverà generoso Giove mentre da marzo si chiuderà definitivamente il capitolo Saturno. Nel corso dell’anno riuscirete a realizzare un sogno al quale tenete particolarmente.

Fino alla fine di febbraio Mercurio, stella degli affari, sosterà in Capricorno. Il settore meno luminoso sarà quello dei sentimenti, almeno nel primo mese dell’anno. Il mese di febbraio avrà in serbo per voi un San Valentino stuzzicante. Sarà marzo il mese della vostra liberazione da Saturno, mentre Venere sarà in voi fino a Pasqua rendendovi particolarmente seducenti

L’oroscopo di maggio, il vostro mese, potrebbe regalare belle sorprese in amore intorno al giorno 19. Meno meno fortunato, quello di giugno, anche per quel che riguarda la salute. Maggiore vitalità a luglio e ripresa anche per i malanni cronici, ma cercando sempre di fare attenzione alla forma fisica. Mese interessante quello di settembre soprattutto nel lavoro: promozione in arrivo, gratifiche, sorprese. Più complicato il mese di novembre, ma il 2023 si concluderà in bellezza.

Gemelli: il 2023 sarà ricco di sorprese ed emozioni ma anche impegni. Parola di Branko, che nel suo oroscopo del nuovo anno anticipa un gennaio ricco di stimoli. Buone stelle sia nel lavoro che nei sentimenti. Forma fisica buona. Stelle positive anche a febbraio, ma sarà necessario sfruttarle in pieno. Il mese cruciale del nuovo anno sarà marzo. A maggio gli astri invitano all’autoanalisi. Nel mese di giugno meglio concentrarsi sugli aspetti pratici mentre luglio inizierà con una bella spinta realizzatrice. Vi prospetta amore, divertimento ma soprattutto tanto lavoro. La seconda parte del 2023 sarà un periodo di attese e bilanci anche se ad agosto sarà il momento di una meritata pausa. Durante l’anno, se in amore ci saranno sorprese, nel lavoro non mancheranno i fastidi. Alla fine del 2023 però arriverete con un bagaglio ricco di esperienze.