Orietta Berti opinionista del Grande Fratello Vip al fianco di Sonia Bruganelli, parola di TVBlog. Mentre il cast di concorrenti si sta pian piano formando, pare non ci siano dubbi in merito a coloro che commentano il reality show.

La scelta di Alfonso Signorini, che ha tutti i crismi del colpaccio, è caduta su Orietta Berti. La cantante di tanti successi canori del repertorio musicale italiano e da qualche anno personaggio televisivo a tutto tondo dunque sarà al fianco di Sonia Bruganelli nella prossima edizione del Grande fratello vip 7 e dovrà quindi rinunciare a tornare tra i coach di The Voice senior, che tornerà in onda su Rai1 da gennaio il venerdì sera.

Pare che il contratto – che si sta chiudendo proprio in queste ore, mancano solo alcuni dettagli – che legherà Orietta Berti con Mediaset sarà in esclusiva e della durata di due anni, quindi, se la cosa sarà davvero così, non la vedremo più neanche a Che tempo che fa da Fabio Fazio e nella seconda serie di Quelle brave ragazze su Sky insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo.

Orietta Berti. con l’esclusiva contrattuale in arrivo sarà impegnata anche in altre produzioni Mediaset oltre al Grande fratello vip 7 e 8, prima fra tutte un one woman show sullo stile di quello visto la scorsa stagione su Canale 5 con protagonista Iva Zanicchi.