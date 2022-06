Sonia Bruganelli “sostituisce” Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip?

E se TVBlog svela che Alfonso Signorini avrebbe “pregato” Sonia Bruganelli per riaverla al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista, pare che le cose siano andate in maniera diversa e che la moglie di Bonolis sia stata la “seconda scelta” dopo la voglia di avere a bordo Giulia De Lellis.

Quella di Lady Bonolis, però, non sembrerebbe essere affatto una prima scelta. In barba a quanto trapelato negli scorsi mesi, infatti, ci risulta che non ci fosse nessuna volontà di riconfermare le opinioniste uscenti.

Le new entry erano già pronte ma una delle due nuove opinioniste non sarebbe stata approvata: il suo nome? Giulia De Lellis. Ebbene sì, ad occupare la poltrona della Bruganelli avrebbe dovuto esserci proprio l’influencer romana.