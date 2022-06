La notizia farà piacere agli amanti degli opinionisti “friccicarelli”: Sonia Bruganelli di nuovo opinionista del Grande Fratello Vip 7. Dopo un chiaro dietrofront, la moglie di Bonolis ci riflette e accetta di rientrare in gioco.

Ma cast di concorrenti a parte, due pilastri del programma sono certamente i suoi opinionisti e TvBlog è in grado di darvi conto degli sviluppi di questa importante parte del programma di Canale 5.

Dunque il primo nome dei due opinionisti del Grande fratello vip 7 è quello di Sonia Bruganelli, che aveva appunto dichiarato che non avrebbe più fatto l’opinionista di questo programma dopo l’esperienza, per altro da lei stessa giudicata positiva, dello scorso anno a fianco di Adriana Volpe e che nel caso l’avrebbe rifatta solo se fosse stata unica opinionista del programma di Alfonso Signorini.

Ma pare che ci sia stato un grande corteggiamento da parte del direttore di Chi per convincerla a tornare, del resto lei è molto impegnata nel ruolo di produttrice tv per conto di Mediaset, come da lei stessa dichiarato a Gente, quindi è comunque una sorta di gioco di squadra il suo ritorno al Gf vip.