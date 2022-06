Rita De Crescenzo al Grande Fratello Vip? Sonia Bruganelli interviene

Alcuni giorni fa, la tiktoker Rita De Crescenzo aveva lasciato intendere di aver firmato dei contratti Rai e Mediaset. E così, tra le possibili ipotesi, i colleghi di Biccy avevano ipotizzato un ingresso al Grande Fratello Vip.

L’ipotesi dei colleghi è stata rilanciata da altri siti e così, tra una storia e l’altra, proprio Sonia Bruganelli ha condiviso uno di questi articoli scrivendo: “Ma serio?”.

Rita De Crescenzo, sentendosi chiamata in causa ha risposto per le rime:

Guardate bene, guardate bene. Questa è la moglie di Paolo Bonolis, la grande artista. Lei è una grande artista. Ma davvero il Grande Fratello Vip? Per prima cosa non ho detto io che andrò al GF Vip. Non l’ho dichiarato io, avete fatto tutto voi. Comunque signora bella… Che volete da me, mi avete messo, mi avete tolto, ma ce la fate a combattermi.

Ma poi mi hai messo, hai visto che ti ho messo le faccine sorridenti e lo hai tolto da Instagram. Però le persone lo hanno salvato: vedi amore? Purtroppo sono una ragione di vita amore mio. Tu tieni Paolo Bonolis vicino? Io tengo Sasà vicino. Io sono orgogliosa… Paolo Bonolis io ti verrò a trovare, a te e a tua moglie, ok? Fate i bravi, vogliamoci bene perché sono gli ultimi tempi… Un bacio a te.