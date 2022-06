Katia Ricciarelli rifiuta il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 7. Dopo aver partecipato da concorrente alla passata edizione, l’ex moglie di Pippo Baudo ha preferito fare un passo indietro.

Opinionisti Grande Fratello Vip: Katia Ricciarelli ha rifiutato

In una intervista tra le pagine del settimanale Mio, proprio Katia Ricciarelli è intervenuta in merito svelando come stanno attualmente le cose sul suo ipotetico ruolo da opinionista:

Alfonso Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo.

Tra le notizie non confermate, pare che la cantante non farà neppure Tale e Quale Show. Smentiti anche Alex Belli e Davide Silvestri.

Dovrebbero essere confermate le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè. Nelle ultime ore sono spuntati altri due nomi interessanti sempre dal Grande Fratello Vip: Guenda Goria e la mamma Maria Teresa Ruta.

Volevamo fare una piccola precisazione dato l’utilizzo costante ed errato (specie in questo ultimo periodo), della definizione di “fake news”.

Una notizia falsa è “Pincopallo è morto” (quando invece Pincopallo è vivo e vegeto). Se a blog, siti, testate giornalistiche (e non) arriva una soffiata poi non confermata, non si può assolutamente parlare di notizia “fake”, impariamo ad utilizzare bene le parole.