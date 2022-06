Chadia Rodriguez al Grande Fratello Vip. La rapper e conduttrice classe 1998, dovrebbe fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia così come riportano in esclusiva i colleghi di Biccy.it.

Chadia Rodriguez al Grande Fratello Vip

In esclusiva posso anticiparvi che ci sarà anche Chadia Rodriguez al Grande Fratello Vip. Anche se forse sarebbe più corretto scrivere ci sarebbe, dato che la firma sul contratto manca tutt’ora. Quel che è certo è che la rapper e conduttrice ha sostenuto il provino e tutti gli autori, compreso Alfonso Signorini, se ne sono innamorati.

La Rodriguez mi sembrava abbastanza in “pista” per avere voglia di “rimettere” in piedi la sua carriera però è sicuramente il nome più interessante emerso in questo periodo: voi che ne pensate?

Il potenziale cast del GF Vip

Alvaro Vitali Antonino Spinalbese Antonio Razzi Antonella Fiordelisi Asia Gianese Evelina Sgarbi Gigliola Cinquetti Max Felicitas Pamela Prati Patrizia Groppelli Vera Gemma e Jeda Fidal (unico concorrente) Guendalina Canessa Chadia Rodriguez

Gli opinionisti

E mentre il cast di concorrenti del Grande Fratello Vip dovrebbe essere in dirittura di arrivo, si conoscono pochi dettagli in merito agli opinionisti. Katia Ricciarelli è stata smentita da Alfonso Signorini così come la “coppia” formata da Asia Argento e Morgan.

Niente di fatto nemmeno per Cristiano Malgioglio (impegnato nella giuria di Tale e Quale Show) e Amanda Lear.