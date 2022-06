Tale e Quale Show 2022: amatissime ex del GF Vip (oltre alle Selassié) nel cast?

Tale e Quale Show 2022 scalda i motori in vista di un’edizione che si prospetta ricchissima di interessanti volti nel cast dei concorrenti. Le indiscrezioni a tal proposito non mancano ed a quanto pare, quest’anno più che mai il padrone di casa Carlo Conti ha tutte le intenzioni di attingere dal variegato paniere offerto dalla rete ammiraglia Mediaset.

Tale e Quale Show 2022: anche Maria Teresa Ruta e Guenda Goria nel cast?

In modo particolare non mancano tra i candidati numerosi volti legati al reality Grande Fratello Vip. Dopo le indiscrezioni su Alex Belli, Davide Silvestri e le tre sorelle Selassié, ecco che ne spunta una nuova con protagoniste ancora una volta due amatissime ex del GF Vip.

Stiamo parlando di Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda Goria, i cui nomi trapelano dalla rubrica redatta da Alberto Dandolo, “Forse non tutti sanno che”, tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi.

A quanto pare ci sarebbero anche loro in ballo per la nuova esperienza televisiva, questa volta in Rai, dopo aver preso parte all’edizione numero 5 del reality show condotto da Alfonso Signorini e vinta da Tommaso Zorzi. Ecco cosa ha fatto sapere Dandolo:

Sono in attesa di conoscere l’esito della loro audizione. Ce la faranno a conquistare la prima serata della rete ammiraglia? Pare che abbiano ottime possibilità.

Guenda, d’altro canto, è una eccellente musicista e chissà che possa sorprenderci al pianoforte con le sue esibizioni live? Noi saremmo prontissime a fare il tifo (anche) per loro!