Tale e Quale Show 2022: un divo americano pronto a sfidare gli ex del GF Vip?

La nuova edizione di Tale e Quale Show 2022 condotta da Carlo Conti su Rai1 potrebbe vedere al suo interno un cast bomba. Non solo alcuni ex volti del GF Vip ma anche un divo americano molto conosciuto e molto amato: Ronn Moss.

Tale e Quale Show 2022: anche un divo americano nel cast

E’ questa l’ultima indiscrezione relativa alla prossima edizione di Tale e Quale Show 2022 che contempla la possibile presenza del celebre attore, noto soprattutto (ma non solo) per il suo ruolo nella soap opera Beautiful, nei panni di Ridge Forrester.

Innamorato dell’Italia e della Puglia in particolare (al punto tale da aver voluto proprio l’attore pugliese Lino Banfi come protagonista del nuovo film), Ronn Moss sarebbe pronto alla nuova avventura, tanto che, scrivono i colleghi di Nuovo, “i beneinformati dicono che abbia fatto un provino per lo show”.

A confermare ulteriormente l’indiscrezione ci ha pensato anche Miriana Trevisan in una intervista al medesimo settimanale, dove ha parlato dell’incontro dell’attore ed ha dichiarato:

Mi ha confidato un suo nuovo progetto che lo dovrebbe riportare in Italia a partire dal prossimo settembre ma, ovviamente, non posso svelare di cosa si tratta.

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma ufficiale, Ronn Moss potrebbe ritrovarsi a sfidare concorrenti del calibro delle sorelle Selassié e forse anche Alex Belli e Davide Silvestri.

I nostri focus sul tema

Le sorelle Selassiè nel cast di Tale e Quale Show: Alex Belli in “prova”, Katia Ricciarelli dice “no”

https://t.co/1kZ4dMyb4k#jeru #fairylu #kittyclary — BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 3, 2022

Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show? Ecco la condizione che potrebbe convincerla…

https://t.co/1i5YCCGnYB#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) May 29, 2022