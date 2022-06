Anche Orietta Berti diventa un nome ufficiale nel comparto opinionisti del Grande Fratello Vip 7, così come anticipano i colleghi de IlSussidiario.net che ci svelano di un contratto firmato proprio questa mattina.

Orietta Berti nuova opinionista del Grande Fratello Vip 7? Mancherebbe solo l’annuncio per sancire in maniera ufficiale lo sbarco della cantante in Mediaset in una veste inedita, quella appunto di “spalla” di Alfonso Signorini al Gf Vip. Tra l’altro si tratterebbe di un grande colpo per il conduttore, che vuole affiancare Orietta Berti a Sonia Bruganelli. Alle voci circolate nelle ultime ore se ne aggiunge una che IlSussidiario.net ha raccolto in esclusiva: Orietta Berti avrebbe già firmato il contratto per partecipare alla prossima edizione del reality di Canale 5 in veste di opinionista.

Non solo. Siamo in grado di rivelarli che la firma dalla più amata della tv italiana sarebbe stata apposta proprio questa mattina. Mancano diversi mesi all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, ma evidentemente i lavori sono già abbondantemente in corso per prepararla nel migliore dei modi. Questi giorni sono stati, dunque, decisivi per definire il duo di opinioniste di Alfonso Signorini, mentre nel frattempo si lavora al cast del Gf Vip.