Proseguono le indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip 7. Dopo le opinioniste (Sonia Bruganelli e Orietta Berti), si prosegue con forza verso l’organizzazione dei concorrenti che vedremo in Casa.

I colleghi di Biccy hanno segnalato una indiscrezione lanciata un paio di giorni fa da iGossip.it che ha tirato in ballo due nomi molti interessanti, scopriamoli a seguire:

Noi di IGOSSIP.it vi possiamo svelare in anteprima ed esclusiva che la bravissima e stimatissima attrice Antonella Ferrari ha sostenuto i provini come concorrente del GF Vip 7. Per l’attrice di numerose serie tv e fiction di successo, tra cui CentoVetrine e Carabinieri, ci sono buone possibilità di vederla nella Casa più spiata e famosa d’Italia.