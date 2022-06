Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip: anche “Chi Magazine” ufficializza

Sonia Bruganelli sarà l’opinionista del Grande Fratello Vip per il secondo anno consecutivo. Dopo l’anticipazione di TVBlog che aveva annunciato questa notizia, the pipol tv era intervenuto scrivendo su Instagram.

Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip: la prova su Chi Magazine

Dalla didascalia postata a firma GP, non si confermava la partecipazione di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip, lasciando un velo di “mistero” e parlando di “partita ancora aperta”:

Il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto a Sonia di tornare al Gf Vip (non c’era nessuna in lista e io ne sono testimone) e Sonia ha preso tempo. Sarà un sì. Sarà un no. Ma questa è la verità.

Ovviamente è un sì così come precisato tra le pagine di Chi Magazine nel trafiletto per sponsorizzare un nuovo progetto proprio di Sonia Bruganelli.

Un giorno gli autori del GF Vip ci spiegheranno per quale motivo non ascoltano mai il sentiment dei telespettatori (visto che la presenza della Bruganelli non è stata accolta di certo positivamente).

Sonia Bruganelli commenta la “seconda scelta” del Grande Fratello Vip: frecciatine ai giornalisti https://t.co/SsugR6JmfZ#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 28, 2022

Dalle nostre parti sono molto contenti di rivederla 😅 #GFvip pic.twitter.com/BSSyclH422 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 28, 2022

Gli opinionisti che tutti vogliamo al #GFVIP 7:

Facciamo arrivare questo ad Alfonso #isola pic.twitter.com/wv11SWJUbw — ISOLA DEI FAMOSI (@gfvipnews_) June 20, 2022