Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip per il secondo anno consecutivo, ha commentato in maniera pungente coloro che la davano come “seconda scelta” dopo il probabile rifiuto di Giulia De Lellis.

Sonia Bruganelli commenta la “seconda scelta” del Grande Fratello Vip

La moglie di Bonolis si è scagliata contro Giuseppe Candela (giornalista di Dagospia e FQMagazine) che ha fatto dei tweet sull’argomento caldo del momento: la conferma della Bruganelli al GF Vip dopo le sue precedenti esternazioni.

“Ma se le cose non le sai, non fai più bella figura a tacere? E’ tornato il giornalista con le sue invenzioni. “Si direbbe… voci”… Sei davvero il numero 1 caro Candela”, ha scritto Sonia su Instagram.

Di contro la produttrice TV ha elogiato i colleghi di TVBlog che ne hanno tessuto le lodi pubblicamente:

Poi ci sono quelli che sanno di cosa stanno parlando.

La Bruganelli “sostituisce” Giulia De Lellis al GF Vip?

Quella di Lady Bonolis, però, non sembrerebbe essere affatto una prima scelta. In barba a quanto trapelato negli scorsi mesi, infatti, ci risulta che non ci fosse nessuna volontà di riconfermare le opinioniste uscenti. Le new entry erano già pronte ma una delle due nuove opinioniste non sarebbe stata approvata: il suo nome? Giulia De Lellis. Ebbene sì, ad occupare la poltrona della Bruganelli avrebbe dovuto esserci proprio l’influencer romana.

