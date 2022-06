Giulia De Lellis non sarebbe stata contattata per il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, parola di Alfonso Signorini. Dopo lo scoop di Davide Maggio che parla di Sonia Bruganelli come “seconda scelta”, il conduttore del reality show ha voluto smentire.

Giulia De Lellis opinionista del Grande Fratello Vip? Signorini interviene

Siete in molti a chiedermelo: non ho mai contattato Giulia De Lellis per fare l’opinionista al Gf Vip. Ci pensai quattro anni fa, per la mia prima edizione. Glielo proposi, lei accettò, ma poi purtroppo la cosa non andò in porto. Tutto qua.

Dopo le news ed i battibecchi social di giornalisti ed addetti ai lavori, Signorini ha voluto fare delle precisazioni su quanto si è letto in queste ore, tra “feroci” botta e risposta e repliche piccate.

E comunque Alfonso, io un pensierino nei confronti di Giulia lo avrei anche fatto. Sonia può avere parlantina ed essere “pungente” quanto volete ma al pubblico piace poco, non prendiamoci in giro.

Dalle nostre parti sono molto contenti di rivederla 😅 #GFvip pic.twitter.com/BSSyclH422 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 28, 2022

Sonia Bruganelli “sostituisce” Giulia De Lellis al GF Vip?

Quella di Lady Bonolis, però, non sembrerebbe essere affatto una prima scelta. In barba a quanto trapelato negli scorsi mesi, infatti, ci risulta che non ci fosse nessuna volontà di riconfermare le opinioniste uscenti. Le new entry erano già pronte ma una delle due nuove opinioniste non sarebbe stata approvata: il suo nome? Giulia De Lellis. Ebbene sì, ad occupare la poltrona della Bruganelli avrebbe dovuto esserci proprio l’influencer romana.

Questa l’anteprima bomba di Davide Maggio che prosegue: