Oriana Marzoli si sta “svegliando” su Luca Onestini? Sono settimane che i fan del Grande Fratello Vip guardano da molto vicino la loro amicizia, nella speranza che non si possa trasformare in altro.

Oriana apre gli occhi su Onestini? Critiche per l’avvicinamento a Daniele

E così, man mano che i giorni passano nella Casa, sembra che la venezuelana stia incominciando a capirci di più. Anche Alberto De Pisis si è augurato che le cose tra Oriana e Onestini non cambino in una relazione:

Meglio una bella amicizia che una brutta relazione…

In queste ore Onestini ha “rimproverato” la Marzoli per le battutine insieme a Sarah: “Vi fate le faccette a vicenda con me in mezzo… da voi non me l’aspetto”.

Anche in questo caso, la venezuelana ha tagliato corto:

Luca senti… non ti sopporto più oggi.

Oriana, dopo essersi tolta il microfono ed aver parlato di spagnolo con Onestini (senza venire ripresa dal GF), ha anche affermato di essersi accorta di un particolare:

lo mi sono resa conto che tu hai tatto le stesse cose con Nikita.

Si starà “svegliando”?

Tuttavia, Oriana è stata criticata molto sul web.

Secondo le mie superstar di Twitter, la Marzoli dopo il “palo” ricevuto da Onestini starebbe nuovamente virando verso Daniele (e pare che anche sua mamma approvi Dal Moro): voi cosa ne pensate?