Clarissa Selassiè urla fuori dal GF Vip per Andrea Maestrelli, il gesto non piace al web: Giaele si lamenta e Jessica interviene – VIDEO

Clarissa Selassiè, secondo le superstar di Twitter, sarebbe in cerca di rilancio. La più piccola delle princess, dopo essere stata eliminata per prima la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, si sarebbe presa una cotta per Andrea Maestrelli, attuale concorrente.

Clarissa Selassiè urla fuori dal GF Vip per Andrea Maestrelli, le reazioni

Dopo avergli urlato fuori dalla casa di “accannare” i limoni, la princess ha pubblicato un video sui social (che trovate a seguire) confermando di essere andata fuori dalla Casa del GF Vip per urlare a pieni polmoni la sua dichiarazione d’intenti.



Per via delle polemiche generate dal suo gesto, è intervenuta anche Jessica Selassiè, sorella maggiore:

Un po’ di sano divertimento non ha MAI fatto male a nessuno soprattutto se non si insulta o si fa appositamente del male a qualcuno! Ridete che la vita è bella e chissene frega di ciò che non vi piace ❤️ LOVE U ALL ❤️ x Jessy #kittyclary — Jessicaselassie (@JessySelassie) January 7, 2023



Il commento della vincitrice del GF Vip 6 è stato apprezzato ma anche criticato.

Jess con tutto il bene, ma non sempre devi fare l’avvocato difensore — Aly 💘🦋 (@sfacciataalways) January 7, 2023

Dai, siete delle disperate che farebbero di tutto per 10 minuti di visibilità…e pensare che l’anno scorso tifavo pure per voi, che grande abbaglio che ho preso — Ilbastardone (@Alexandsissi) January 7, 2023

JJ scusami ma le tue sorelle sono grosse e vaccinate e non devi sempre correre a rimediare a quello che fanno loro. Mio personalissimo parere. — Stefania🌙 (@Stefmisano) January 7, 2023

Jessica abbi pazienza(e so che ne hai sempre avuto tanta),ma oltre a non essere divertente, si capisce che è tutto organizzato dal GF. Sicuramente è lavoro anche quello, però tesoro non facciamolo passare per altro!Inoltre non è carino dire chisssene frega di ciò che nn vi piace” — 🦋🐻 (@Budina131) January 7, 2023



Pure nella Casa sono arrivate le prime reazioni. Tra coloro che si sono lamentate del gesto plateale compare anche Giaele (visto che si è tirato in ballo il “limone”).

La De Donà, confrontandosi con Oriana ha esordito:

Io faccio il gioco della bottiglia, bacio un ragazzo, e c’ho Dana che rosica, queste che vengono a urlare… ma io non lo so.

Tra le urla ad Andrea gli hanno detto “Accanna con sti limoni” Giaele: Io faccio il gioco della bottiglia, bacio un ragazzo, e c’ho Dana che rosica, queste che vengono a urlare… Con la regia che inquadra la foto delle Princess 💀#GFvip pic.twitter.com/JP7Sfh6glE — Paola. (@Iperborea_) January 7, 2023



Voglia di rilancio o meno, Clarissa Selassiè proprio di recente aveva affermato la sua volontà di rientrare nella Casa del GF Vip.