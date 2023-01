Clarissa Selassiè si è presa una cotta per Andrea Maestrelli e urla fuori dal GF Vip: ecco cosa è successo – VIDEO

Clarissa Selassiè si è recata fuori dalle mura del Grande Fratello Vip per urlare un messaggio nei confronti di Andrea Maestrelli. Questo è ciò che hanno fatto intendere le urla ed ha “confermato” pure la diretta interessata pubblicando il video.

Clarissa Selassiè si è presa una cotta per Andrea Maestrelli e urla fuori dal GF Vip

Dietro le mura della Casa del GF Vip è arrivata una ragazza ad urlare per Andrea Maestrelli. La voce in questione sosteneva di essere Lulù Selassiè, ex concorrente dello scorso anno e amica del calciatore.

Andrea ha smentito si potesse trattare di Lulù confermando solo una amicizia tra di loro. Tuttavia, proprio Clarissa Selassiè aveva condiviso su Instagram uno screen che confermava questa tesi.

La possibilità è stata presto smentita anche dalla diretta interessata. Ed infatti Lulù, proprio nello stesso momento, ha aperto una live su Instagram confermando di trovarsi a casa sua.

Dopo alcuni minuti il colpo di scena.

Clarissa Selassiè ha pubblicato un video mentre urla un messaggio per Andrea Maestrelli: “Accanna con ‘sti limoni! Ti aspetto fuori”.

La più piccola delle princess si è presa una cotta? Ecco i video.