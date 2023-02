Oriana battibecca con Antonino, spunta (di nuovo) il “conato”

Tempo di battibecchi nella Casa del Grande Fratello Vip. Oriana Marzoli ha avuto un nuovo screzio con Antonino Spinalbese durante la preparazione in attesa della diretta.

Secondo le mie attente superstar di Twitter, Oriana entrando in camera avrebbe nuovamente simulato un conato di vomito dopo aver visto il gruppo prepararsi.

Pronta la replica di Spinalbese:

Perché tu invece sei bella… pensa te! Non l’hai fatto a me? E’ uguale, se lo fai a loro è come se lo facessi a me. Di chi parlavo male? Ah tutto con te facevo… anche della mia ex parlavo con Oriana sotto le coperte.