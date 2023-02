Alfonso Signorini diramando le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip ha parlato di alcuni provvedimenti che verranno presi durante la diretta dopo le forti litigate degli ultimi giorni, specie per quanto riguarda Oriana Marzoli, Matteo Diamante, Martina Nasoni e Luca Onestini.

Provvedimenti al Grande Fratello Vip, ecco i 4 concorrenti che rischiano

Oriana e Martina si sono rese protagoniste di un pessimo spaccato televisivo tra parolacce e botta e risposta (la Nasoni avrebbe dato della poco di buono alla sua collega di reality).

Luca Onestini e Matteo Diamante hanno litigato per colpa di un bicchiere lavato male dall’ex di Nikita Pelizon.

Matteo ha battibeccato pure con Oriana ed è stato accusato di razzismo (ma ancor prima avrebbe anche lanciato una forchetta).

Onestini ha anche puntato il dito contro Nikita Pelizon e gli appunti (presi per non dimenticarsi alcuni particolari del suo percorso per via di una patologia della memoria che le avrebbero diagnosticato).

Nel frattempo c’è stato pure un battibecco tra Martina e Oriana per colpa del vino (bevanda alcolica che pare stare particolarmente a cuore alla Marzoli).

Martina avrebbe accusato Oriana di averla graffiata con il vino (quando sarebbe stata lei a procurarsi la ferita con il cavatappi).

Quali saranno i provvedimenti che metterà in atto il Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere la puntata di stasera.

Sul web, intanto, pare l’abbiano presa bene (!):