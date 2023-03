Nikita Pelizon continua ad “insospettire” Oriana Marzoli. In occasione del compleanno della venezuelana, pare ci siano state delle incomprensioni durante le fotografie insieme al resto dei concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip.

Oriana non vuole fare una foto con Nikita? Giaele interviene

Oriana, in tal senso, si è sfogata con Tavassi ed ha svelato cosa è accaduto: “Con l’unica che non mi sono fatta la foto e gliel’ho detto in camera è Nikita”.

La Marzoli ha aggiunto:

Le ho detto ad Antonella, come ad Andrea “Guarda che arriva un’altra volta la macchinetta fotografica, facciamoci una foto”. Antonella è venuta “Sono già pronta”, mi ha detto. Anche Andrea. L’unica è stata lei. Dopo non voglio sentire più che dica…hai capito. No. Se vuoi fare la furba in questo senso…

Tuttavia, Giaele in camera con Micol Incorvaia, ha riferito il contrario:

Oriana non la voleva, l’ha proprio detto… a dir la verità non voleva nemmeno Antonella. Lei si è tutta preparata.

In tal senso è intervenuto anche Matteo Diamante che su Instagram ha affermato:

Sono mesi che non scorre buon sangue. Vi aspettate che adesso vadano in giro per manina tipo Heidi? Non credo succederà. Per quieto vivere dovranno farlo ma penso che ci sia tutta questa amicizia, non dovremmo sorprenderci.