Durante la sua presenza nella Casa del GF Vip, Elenoire Ferruzzi aveva stretto un rapporto molto speciale con Daniele Dal Moro. L’ex Vippona aveva confessato un vero e proprio debole nei confronti dell’ex tronista, ma una volta fuori avrebbe cambiato radicalmente la sua opinione sul ragazzo.

La magia tra Elenoire e Daniele sarebbe rapidamente scemata e la stessa Ferruzzi in più occasioni aveva manifestato una certa delusione nei suoi riguardi. Adesso, l’ex Vippona ha rinnovato i suoi pensieri, calcando la mano e ribadendo il suo punto di vista.

In uno dei recenti post pubblicati dal profilo ufficiale del Grande Fratello Vip e relativo all’ennesima discussione tra Daniele ed Oriana, la Ferruzzi ha commentato:

Ma finiscila tesoro che ormai ti hanno sgambato tutti, i tuoi falsi litigi e le tue false discussioni ormai non servono più per coprire ciò che sei. All’interno di quella casa nessuna donna ti è mai andata bene… Dai per favore anche basta.