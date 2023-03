Oriana Marzoli andava squalificata dal Grande Fratello Vip? La finalista della settima edizione è stata tirata in ballo da una lettrice di Chi Magazine che ha scritto una attenta missiva che è stata attenzionata (con tanto di risposta) da Alfonso Signorini.

Egregio direttore, non ho più guardato il GF Vip dopo la nomina di Oriana Marzoli come finalista (come le avevo scritto nella mia ultima mail), ma oggi su Google leggo che Daniele Dal Moro è stato squalificato.

Non mi meraviglia la cosa, dato il suo temperamento sempre altalenante. Non ho capito bene cosa sia successo, ma mi sento di potere ipotizzare uno dei suoi scatti d’ira unito a parolacce. Ma è inutile chiudere le stalle quasi alla fine! La regina, immagino, sarà in gramaglie.

Io sono per le donne, difendo le donne, sono una donna libera: ma questo non vuol dire essere volgari, maleducati, cattivi (lei spesso lo è stata), prendere a calci armadi e fregarsene delle regole. Non mi appartengono, questi gesti, e credo non appartengano a nessuna donna libera. Lei andava espulsa molto prima di Daniele.