Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’assenza di Antonella Fiordelisi ha rappresentato un motivo in più per parlare di lei. Nelle ultime ore, mentre l’influencer salernitana è tornata tra le braccia di Edoardo Donnamaria (video in apertura), nella Casa più spiata d’Italia c’è chi continua ad attaccarla e chi la difende.

Micol e Nikita: le parole su Antonella

La conversazione ha riguardato, nel dettaglio, Micol Incorvaia, seconda finalista ufficiale del GF Vip e Nikita Pelizon, amica di Antonella e che proprio nelle ore successive all’eliminazione della Fiordelisi aveva scritto una lettera a lei destinata. Micol ha commentato:

E’ una cosa che ripeto in confessionale da sempre: lei si è scelto un personaggio, un personaggio negativo e non facile.

Nikita, dal canto suo, ha tentato di difendere l’amica, commentando: “Quando tu scegli di dimostrare tutti i tuoi lati e vedi, hai il feed che la gente invece percepisce come un’altra cosa e non senti l’amore del pubblico e senti di non essere capita, allora lì ti dispiace e inizi a vederti male e chiederti perchè non vieni capita”.

La risposta sembra averla proprio Micol, secondo la quale questo suo lato sarebbe emerso solo a quattro settimane dalla finale. Il discorso tra le due si è poi spostato sulla questione di sicurezza estetica ed anche in questo caso Micol ha voluto dire la sua:

Fermati, io non ho mai pensato che lei fosse una persona sicura. Anzi io la trovo molto insicura. Sicurezza estetica? Amore per quanto riguarda questo io non devo assolutamente invidiare niente ad Antonella, ma sotto nessun punto di vista. Io mi sento una fig* atomica. Io mi sento una fig* atomica! E mi metto a invidiare Antonella? Perdonami… bellissima ragazza ma…

Antonella ha abbandonato il gioco, ma la Casa continua a parlare di lei… 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/8dIxMrqu99 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 22, 2023