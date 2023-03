Come procede tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dopo il Grande Fratello Vip? Ecco il primo “appuntamento” – VIDEO

Come procede tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dopo il Grande Fratello Vip? La coppia si è potuta riabbracciare dallo scorso lunedì sera per via dell’eliminazione della modella e influencer.

Antonella e Edoardo si sono ritrovati fin da subito. Dopo la diretta del GF Vip hanno fatto un video sulle note de “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang” mostrandosi in macchina felici e carichi.

Proprio ieri la coppia si è ritrovata a cena insieme. Il primo “appuntamento” ufficiale dopo il Grande Fratello Vip.

Edoardo ha voluto portare Antonella a cena fuori prenotando il sushi e, per l’occasione, l’influencer ha documentato tutto tramite un video che trovate in apertura e chiusura del nostro articolo.

Cosa ne pensate?