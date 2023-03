Nicole Murgia, intervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, parla degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, concentrando la sua attenzione su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Quale concorrente mi ha delusa? Antonella. Avevo apprezzato il suo spirito battagliero, in realtà è una provocatrice che cavalca l’onda del vittimismo.

Non so quanto possa durare la loro storia fuori. Edoardo è simpatico, intelligente, gli voglio bene, ma non mi sarei mai vista accanto a lui. Siamo entrambi affettuosi e lo facevamo davanti ad Antonella, non alle sue spalle. Facevo lo stesso con Luca e con Oriana.