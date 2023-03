Ginevra Lamborghini sfotte gli hater dopo il Grande Fratello Vip e tace su Antonino Spinalbese. La sorella maggiore di Elettra, con un video spiazzante (che trovate in apertura e chiusura del nostro articolo) lancia una bella frecciatina.

Davanti ad una pompa di benzina, la ex concorrente del Grande Fratello Vip stava provando a fare il pieno da sola: “Faccio benzina! Se sono in grado? Voglio farla io, sono io la benzinaia qui!”, ha scherzato Ginevra Lamborghini.

Questo soprannome (“la benzinaia”) che le hanno affibbiato gli hater nasce dal GF Vip dello scorso dicembre:

Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 Euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro. Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 Euro se non di più.

Quando io ho detto quella cosa che non mi posso permettere la Lamborghini è perché obiettivamente per permetterti quella macchina e per guidarla, la benzina costa, con un pieno ci fai un quarto d’ora.