Quest’anno sono stati numerosi i concorrenti del GF Vip 7 che sono stati accolti nella spiatissima Casa di Cinecittà, alcuni dei quali entrati in corsa. C’è però anche chi sarebbe stato chiamato con una certa insistenza a prendere parte al reality, ma a quanto pare avrebbe rifiutato.

Stiamo parlando di un ex Vippone, Ivan Gonzalez, lo spagnolo che entrò nella Casa del GF Vip tre anni fa, nel corso della quarta edizione del reality. Nelle passate ore, rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram, è tornato a parlare proprio del nostro Grande Fratello Vip.

Un utente ha domandando all’ex Vippone se per caso stesse seguendo le vicende dell’attuale GF Vip, ma Ivan ha replicato in merito:

Colgo l’occasione per rispondere a tutti coloro che mi fanno domande su questo argomento: non sto seguendo il GF Vip, è vero che mi hanno chiamato molto per entrare come concorrente in questa edizione. Ho già vissuto l’esperienza una volta e per il momento ho deciso di non fare più reality. Il mio posto è dove sono ora.