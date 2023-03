Antonino Spinalbese lancia una frecciatina a Ginevra Lamborghini? Postando uno scatto in bianco e nero ha scritto: “voltando pagina” e, proprio la frase, ha fatto insospettire tutti specie dopo le indiscrezioni assenti al termine del Grande Fratello Vip.

Creare hype poco si addice a chi in casa si è contraddistinto per schiettezza e personalità. La differenza tra essere uomo e essere personaggio è fondamentale, sarebbe il caso di dimostrare ancora una volta di essere uomo.

Questo un commento social di un utente che ha postato il suo punto di vista sotto l’ultima foto di Spinalbese.

Pronta la replica di Antonino:

Io la ringrazio per questo appunto che mi ha lasciato. Ci tengo solo a dirle che non mi metterò mai qui a dimostrare se sono o non sono uomo ma solamente nel dirle che nella vita purtroppo accadono cose per la quale ognuno di noi valuta se e chi avere al proprio fianco, avendo una testa pensante mi comporto di conseguenza sperando di trovare sempre la mia felicità e non la felicità degli altri. Le auguro una meravigliosa serata!