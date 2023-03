A quanto pare tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini è durata quanto un gatto in tangenziale. Lui, proprio in queste ore, è stato beccato con un’altra donna.

La reazione di Ginevra dopo la paparazzata di Antonino con un’altra

Whoopsee ha beccato Antonino Spinalbese insieme all’ex Miss Italia Carolina Stramare. I due, a quanto pare, si sarebbero conosciuti durante la Fashion Week di Parigi:

La sua esperienza al “Grande Fratello VIP” è terminata ormai da alcune settimane e, dopo essere immediatamente tornato dalla sua piccola Luna Marì, Antonino Spinalbese ha ripreso anche la sua quotidianità e la vita mondana. Eccolo infatti mentre, dopo essere stato al Beefbar di Milano in compagnia di un amico, è stato raggiunto anche dall’ex Miss Italia e concorrente dell’edizione in corso di “Pechino Express” Carolina Stramare. Prima che lei lo riaccompagnasse a casa, i due hanno deciso di godersi un drink in un locale milanese.

Come ha reagito Ginevra Lamborghini? In maniera decisamente chiara. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato una canzone: “I don’t need a Man” (“Io non ho bisogno di un uomo”) delle Pussycat Dolls.

I GinTonic non esistono più?