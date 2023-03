Come prosegue la frequentazione tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini dopo il Grande Fratello Vip? A quanto pare non bene. Dopo gli aggiornamenti di Chi Magazine spunta la paparazzata di Whoopsee.

Antonino Spinalbese è stato beccato in compagnia dell’ex Miss Italia Carolina Stramare in atteggiamenti particolarmente intimi.

Solo qualche giorno fa, Chi Magazine parlava di “freni” tra Spinalbese e Ginevra:

Dopo essersi lanciato spontaneamente in questa nuova prospettiva, ha ricominciato a sentirsi estraneo alle dinamiche del gossip e della tv. E al momento sta meglio da solo con la sua famiglia. O forse Aspetta che Ginevra manifesti le proprie intenzioni

Oggi Whoopsee sgancia la bomba e pubblica gli scatti in compagnia di Carolina:

La sua esperienza al “Grande Fratello VIP” è terminata ormai da alcune settimane e, dopo essere immediatamente tornato dalla sua piccola Luna Marì, Antonino Spinalbese ha ripreso anche la sua quotidianità e la vita mondana.

Eccolo infatti mentre, dopo essere stato al Beefbar di Milano in compagnia di un amico, è stato raggiunto anche dall’ex Miss Italia e concorrente dell’edizione in corso di “Pechino Express” Carolina Stramare. Prima che lei lo riaccompagnasse a casa, i due hanno deciso di godersi un drink in un locale milanese.