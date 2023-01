Oriana delusa da Daniele: “Antonella parlava male di me e lui non diceva nulla!” – VIDEO

Stanotte nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi si è lasciata andare, ancora una volta, a commenti inappropriati nei confronti di Oriana Marzoli (che stava ascoltando tutto). La venezuelana ha sentito anche le parole di Daniele Dal Moro e si è molto dispiaciuta.

Oriana delusa da Daniele: “Menomale che Onestini mi difende”

Stamattina Oriana ha raccontato l’accaduto alla Murgia e Alberto. La venezuelana ha svelato di aver sentito Antonella esprimere dei commenti negativi nei suoi confronti.

Tuttavia, la cosa che l’ha fatta tanto soffrire, è sapere che il bel veneto non abbia preso in nessuna circostanza le sue difese, e che abbia invece sottolineato il fatto di non provare ancora massima fiducia nei suoi confronti:

Quando siamo andati in cortiletto è rimasto lì con Luca a parlare di Nikita. Io sono entrata e poi sono tornata e Antonella stava parlando male di me. Menomale che c’è Onestini che almeno mi difende. Se devo aspettare che Daniele mi difenda… Sei stato così bene con me e passi le giornate con me, vedere che rimani lì ad ascoltare le frasi pesanti, va bene che non vuoi dire la tua, vattene allora… ma ascoltare quelle frasi… come fai a stare con me dopo? Io sto così giù per questo…