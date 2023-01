Nella Casa del Grande Fratello Vip, il rapporto nascente tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, sta creando discussioni e polemiche. Antonella Fiordelisi ha svelato cosa è successo sotto le coperte con Antonino Spinalbese.

Antonella Fiordelisi ha parlato con Onestini e Daniele di alcuni dettagli intimi accaduti tra Oriana (che ha ascoltato tutta la conversazione non vista del resto del gruppo) e Antonino:

Io sono sicura che loro non si fidanzeranno fuori da qui. Daniele è attratto fisicamente ma ci sono delle cose caratteriali che non gli piacciono.

Io con lei ci parlavano e inizialmente mi diceva che le piaceva di più Antonino di Daniele. Poi non è andata bene e adesso gli piaci te come prima le piaceva Luca, ma vabbè… lei si butta sempre addosso è molto fisica. Io lo so cosa hanno fatto con Antonino … è proprio successo quello. Lei l’ha fatto!

Non capisco quale sia il problema di Antonella Fiordelisi: Oriana avrebbe fatto sesso con Antonino… e quindi?

Anche lei (su stessa ammissione) fa ogni notte l’amore con Donnamaria: quale è il suo problema?

Daniele ha ribadito il suo punto di vista: c’è attrazione ma ancora non si fida ciecamente di lei.

Se il pensiero che io ho di Oriana fosse quello iniziale io non mi sarei mai avvicinato. Da altri punti di vista mi fido di lei, dal punto di vista relazionale no. Io sono una persona onesta ma non mi sento di dire che saranno rose e fiori perché non lo penso. Sto bene con lei ma non mi fido. Sotto le coperte non abbiamo fatto nulla, ci baciamo da due giorni.

C’è attrazione, ad oggi conoscendomi, penso che farei fatica ad andare oltre ma io non faccio del male a nessuno e penso che sia difficile dopo le cose che ho visto. Non mi è indifferente… a me lei piace e c’è attrazione.