Dopo la diretta del Grande Fratello Vip è scoppiata una lite furibonda tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “Te l’hanno scritto pure i tuoi fan che l’unica persona di cui ti devi fidare sono io…”, ha affermato l’ex tronista mettendo in discussione la Murgia.

La discussione è proseguita anche in altri ambienti della Casa e Daniele cercava di far aprire gli occhi ad Oriana anche su Onestini: “Fatti due domande se per il tuo amico vengono a urlare ‘sei un pezzo di merd*’ e di me vengono a urlare ‘sei un grande’, fatti due domande”.

“Sinceramente dopo tutto il tempo che stavo lì in cucina e ti vedo che fai la deficiente con Onestini, non mi viene neanche voglia di parlarti. Che a te ti piace Luca si vede…”, ha continuato Dal Moro.

“Sono stato io ad avvicinarmi a te i primi giorni. Non mettere in dubbio il mio interesse”, ha precisato Daniele e poi ha aggiunto:

Ma non ti bastano i tweet che leggono per noi due? Secondo te se pensassero che non me ne frega niente farebbero quei tweet lì? Tu Daniele te lo scordi come persona. Per me conta il valore delle cose non un bacio dentro un armadio. Le bugie hanno le gambe corte, dai che ti prendono per il cul* anche gli opinionisti.